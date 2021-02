Fans

Fansite komt met parodie op pretparkawards: 'Mijn kat heeft de genomineerden bepaald'

Een Belgische website steekt op geheel eigen wijze de draak met de talloze pretparkawards die jaarlijks worden uitgereikt. Het wemelt in de pretparkwereld van de onnozele prijsuitreikingen. Dat viel ook fansite Theme Park World op. "En wij doen daar graag een schepje bovenop", laat de club weten.



Zo ontstonden de Gouden Butterflies 2021, vernoemd naar een nogal suf attractietype met een bakje voor twee personen dat omhoog getakeld wordt en vervolgens heen en weer schommelt.





In een podcastaflevering zijn de vijftien categorieën bekendgemaakt, de één nog belachelijker dan de ander. Zo komen er prijzen voor de beste rode achtbaan in een Plopsa-park, het mooiste treinspoor in een pretpark, het beste overpriced attractiepark en de meest overduidelijk valse rotsen bij een attractie.



Ophef

Andere ridicule awards zijn er voor de beste rip-off van Holle Bolle Gijs, de beste Efteling-attractie waar nog geen ophef over is geweest, de beste waterattractie waarin je niet nat wordt en het meest spectaculaire verlies van een onderdeel. Stemmen kan tot en met 14 maart.



Het lollige initiatief is een rechtstreekse sneer naar de jaarlijkse Diamond ThemePark Awards, die regelmatig onder vuur liggen. De prijzen zijn berucht om discutabele nominaties en een ondoorzichtig stemproces. Vorig jaar besloten de Plopsa-parken de prijsuitreiking om die reden te boycotten.



Beïnvloeden

Hoe zijn de nominaties voor de Gouden Butterflies bepaald? "Bij sommige awards wordt weleens geluisterd dat de genomineerden samengesteld worden door de parken zelf", vertelt podcastpresentator Frederik Boelaert van Theme Park World. "Ik kan jullie verzekeren: wij hebben ons door niemand laten beïnvloeden."



Daarvoor bedacht hij een ingenieuze methode. "Ik heb mijn huiskat Bloemkool alle genomineerden laten samenstellen. Het was een heel lange selectieprocedure: ik moest elke attractie op een papiertje schrijven en aan een duif vastmaken. Bloemkool mocht de duiven pakken en dat werden de genomineerden."

