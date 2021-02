Attractiepark Toverland

Foodtruck Toverland blijkt schot in de roos: lange rij ondanks de kou

De foodtruck die sinds dit weekend bij Toverland staat, mag een succes genoemd worden. Het Limburgse attractiepark bracht zaterdag en zondag heel wat mensen op de been met de zogeheten ToverTruck. Daar kunnen buurtbewoners voor of na een boswandeling hapjes en drankjes halen.



Het was zondagmiddag 2 graden in Sevenum, met een snijdende wind. Toch trotseerden veel geïnteresseerden de kou om bijvoorbeeld soep, hamburgers, curryworst en friet te kunnen bestellen. Het resulteerde in een enorme wachtrij. Hongerige bezoekers moesten 45 tot 60 minuten geduld hebben voordat ze hun eten kregen.





De massale toestroom viel ook de autoriteiten op. Handhavers die zondagmiddag langsreden en de lange rij zagen, besloten poolshoogte te komen nemen en Toverland-directeur Jean Gelissen jr. aan te spreken. Hij kreeg te horen dat de coronaregels niet goed genoeg nageleefd worden.



Afstand

Zo hielden niet alle groepen in de rij anderhalve meter afstand van elkaar. Bovendien bleven bezoekers na het ontvangen van hun eten vaak hangen bij de kraam. Dat is in coronatijd niet de bedoeling. Na de controle werd er strenger op toegezien door het aanwezige Toverland-personeel.



Op het menu van de ToverTruck staan lekkernijen als een warme suikerwafel met kersen en slagroom (3,75 euro), een stuk vlaai (3,50 euro) en een donut (2 euro). Een broodje hamburger of curryworst kost 6,50 euro. Verder wordt er soep (4 euro) en loaded fries met stoofvlees of kipsaté (6 euro) geserveerd.



Parkeren

Het is de bedoeling dat de foodtruck blijft staan tot Toverland weer open mag. Bezoekers zijn voorlopig welkom op alle zaterdagen en zondagen tussen 10.00 en 17.00 uur. Parkeren is gratis.













































