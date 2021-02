Lightwater Valley

Engels pretpark verwijdert vijf attracties: 'Focus op gezinnen met kinderen'

Het Engelse pretpark Lightwater Valley haalt deze winter maar liefst vijf attracties weg. Als het park binnenkort weer opengaat, ontbreken zweefmolen Apollo, overdekte achtbaan Raptor Attack, afterburner Eagle's Claw, loopingschip Black Pearl en wildwaterbaan Wild River Rapids.



Lightwater Valley wil naar eigen zeggen meer focussen op gezinnen met kinderen. "We denken dat deze nieuwe aanpak het best werkt voor ons publiek", schrijft het management in een verklaring. "Als gevolg daarvan worden attracties vervangen die alleen geschikt zijn voor oudere bezoekers."





Daar komen attracties voor in de plaats die bedoeld zijn voor kinderen van 10 jaar en jonger. Parkmananger Colin Bowes begrijpt de teleurstelling bij fans. "We zijn er echter sterk van overtuigd dat we jongere kinderen en gezinnen dankzij deze herijking beter van dienst kunnen zijn."



Safari

Speciaal voor kinderen komt er een nieuw gebied in safarithema, met kleinschalige attracties als Monkey Drop, Convoy Trucks, Elephant Flight en Savannah Express. Ook nieuw zijn Kangaroo Jump en Hot Air Balloons.



Daarnaast hoeft voor klimparcours Treetop Nets voortaan geen apart kaartje meer gekocht te worden. De attractie gaat Treetop Trails heten. Wanneer Lightwater Valley de poorten opent, hangt af van de coronamaatregelen in Engeland.

















