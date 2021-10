Beekse Bergen

Megaproject in computerspel Planet Zoo: Safaripark Beekse Bergen tot in detail nagebouwd

De Eindhovense student Jurrien Brondijk heeft een levensechte digitale replica gemaakt van Safaripark Beekse Bergen. Hij bouwde het Brabantse dierenpark tot in detail na met behulp van computerspel Planet Zoo. Met de monsterklus was hij maar liefst anderhalf jaar bezig.



Een filmpje van enkele minuten toont het eindresultaat, inclusief vergelijkingen met het echte dierenpark. Op zijn YouTube-kanaal, waar Brondijk geïnteresseerden de afgelopen maanden op de hoogte hield van zijn bouwkunsten, verschijnen de komende tijd meer video's. Wie zelf Planet Zoo speelt, kan de creatie ook downloaden en zelf bekijken.

Brondijk gebruikte vele duizenden foto's om de bekende dierentuin onderdeel voor onderdeel na te maken. Zo ontstond een zeer waarheidsgetrouwe virtuele versie van de volledige wandelroute van Safaripark Beekse Bergen. Zelfs de informatieborden komen overeen met de werkelijkheid.



Cheeta's

De maker zegt ook een hoop geleerd te hebben tijdens het bouwproces. "Bijvoorbeeld waarom de bomen in één van de cheetahverblijven afgeschermd zijn en in de andere verblijven niet. Pas een maand geleden ontdekte ik dat pasgeboren cheeta's wel kunnen klimmen, maar volwassen dieren niet. Daarom zijn ze alleen nodig in het verblijf met de jongen."



Parkmanager Rens Willemsen is onder de indruk van het project. "Echt heel bizar hoe gedetailleerd dit is opgezet", laat hij aan Looopings weten. "Het ziet er geweldig uit. Liefhebbers van over de hele wereld kunnen nu inspiratie opdoen tijdens een digitale tour door het park, dat is super."



Ambassadeur

De manager heeft Brondijk al meermaals gespot in het dierenpark. "Met regelmaat kom ik hem tegen en laat hij wat van zijn werk zien. Fantastisch dat we een fan en ambassadeur hebben die ons park digitaal nabouwt met zo veel oog voor detail."