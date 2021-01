Efteling

Efteling geeft blik achter de schermen bij onderhoud Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander in de Efteling is elk jaar een paar maanden gesloten voor onderhoud. Maar wat wordt er dan precies allemaal gedaan? Daarover vertelt projectleider Peter Couwenberg in een interview op de officiële Efteling-site.



Volgens Couwenberg zijn de winterse werkzaamheden absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de waterachtbaan de rest van het jaar naar behoren functioneert. "Zonder jaarlijks groot onderhoud zal de attractie veel vaker tijdelijk in storing zijn."





Alleen het wegpompen en weer terugpompen van het water neemt al acht uur in beslag. "Dus wanneer we elke keer iets kleins moeten aanpassen is de attractie al minimaal een dag niet te gebruiken." Bovendien is het onderhoud nodig om goedkeuring te krijgen van de keuringsinstantie.



Te koud

Maar waarom altijd in de wintermaanden? Voor ingrijpende klussen moet de attractie een langere periode achter elkaar gesloten zijn, legt de projectleider uit. "En in de winter is het voor gasten vaak net te koud voor een rit in een waterattractie." Kleine storingen kunnen 's avonds of 's nachts opgelost worden.



Wat er 's winters op de planning staat, verschilt per jaar. "Alle werkzaamheden staan beschreven in een meerjarig onderhoudsplan. De jaarlijkse werkzaamheden, maar ook wat we elke twee, vijf of tien jaar moeten doen." Op die manier kunnen onderdelen op tijd besteld worden.



Avonden

Soms verandert er onverwachts iets aan de planning. "We houden elk jaar een aantal voorbereidende avonden. Dan pompen we het water eruit en inspecteren we de attractie van binnen en van buiten." Naar aanleiding daarvan kunnen werkzaamheden uitgesteld of naar voren gehaald worden.



Wat gebeurt er deze winter? Couwenberg: "Als je nu De Vliegende Hollander binnenstapt, dan herken je het bijna niet. Overal in het gebouw staan metershoge steigers, omdat we dit jaar de brandmeldcentrale en de ventilatoren vervangen. En die zitten soms op wel 20 meter hoogte."



Uit elkaar

Verder krijgen alle boten een opknapbeurt. "Ze worden helemaal uit elkaar gehaald en nagekeken. Onderdelen worden vervangen en de buitenkant wordt deels voorzien van een gloednieuwe coating."



Bovendien is er veel aandacht voor de showtechniek. Specialisten stellen licht, geluid en speciale effecten opnieuw af. Kleine storingen worden opgelost. "En dan is er natuurlijk nog het normale onderhoud, zoals het verversen van de olie van de aandrijfmotoren, smeren en schoonmaakwerkzaamheden."



Onervaren

De Vliegende Hollander opende in 2007, met een oorspronkelijk budget van 20 miljoen euro. Al sinds de bouw wordt de attractie geplaagd door technische mankementen. Dat heeft de Efteling voornamelijk aan zichzelf te wijten: men ging destijds in zee met een onervaren fabrikant die nog nooit een achtbaan had geproduceerd.

















