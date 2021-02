Wunderland Kalkar

Duits pretpark getransformeerd tot safaripark met circusdieren

Het Duitse pretpark Wunderland Kalkar wordt tijdelijk een soort safaripark. Vanwege de coronalockdown mogen de attracties niet open, maar er is wel een alternatief. Tussen 12 februari en 21 maart huisvest het park verschillende circusdieren onder de noemer 'Safariland am Niederrhein'.



Op de parkeerplaats van Wunderland Kalkar heeft het Nederlandse Circus Maximum zijn tenten opgeslagen. Bezoekers rijden in hun eigen auto langs kamelen, lama's, runderen, geiten, paarden, een struisvogel, een hond en een ezel.





De dieren mogen vanuit de auto geaaid, gevoerd, gefilmd en gefotografeerd worden, onder toeziend oog van circuspersoneel. Verder komen bezoekers meer te weten over het verzorgen van de dieren en het leven van een circusfamilie.



Snacks

Het drive-in-dierenparkje is op vrijdagen, zaterdagen en zondagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets kunnen ter plekke gekocht worden, voor 10 euro per auto. Voor dat bedrag mogen automobilisten zo veel rondjes maken als ze willen. Er zijn ook drankjes en snacks verkrijgbaar.



Het is niet voor het eerst dat het attractiepark in Noordrijn-Westfalen de poorten opent tijdens de lockdown. In december en januari was het park al het toneel van een heuse drive-in-kerstmarkt. Dat gebeurde eveneens in samenwerking met het circus.

