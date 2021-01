Plaswijckpark

Plaswijckpark bedankt hulpverleners en fans voor steun na brand

Het Rotterdamse familiepark Plaswijckpark, dat deze week getroffen werd door een grote brand, is blij met alle inzamelingsacties en steunbetuigingen van fans. Het theatergebouw van het kleinschalige attractie- en dierenpark brandde woensdagavond af. Wat volgde was een stroom van lieve berichtjes en financiële hulp.



Een hoop trouwe bezoekers willen Plaswijckpark in deze moeilijke tijd een hart onder de riem steken door geld in te zamelen. Twee initiatieven op doneeractie.nl leverden tot nu toe respectievelijk ruim 157.000 euro en bijna 4.500 euro op. Overigens gaf de management woensdagavond al aan dat het park verzekerd is voor brandschade.





ZIE OOK: Grote brand verwoest deel Rotterdams familiepark: verdachte aangehouden



Verder wordt veel gebruikgemaakt van de mogelijkheid om via de officiële website van Plaswijckpark een winterpakket te bestellen, bedoeld voor de dieren in het park. Onder elke honderd donateurs verloot men een dierenvoederronde.



Gebaren

"We zijn ontzettend geleefd vandaag, maar het mooiste zijn alle lieve gebaren, fijne berichten en korte bezoekjes van iedereen", zo valt te lezen op de Facebook-pagina van Plaswijckpark.



"Het doet ons enorm goed om te zien dat iedereen met ons meeleeft. Ontzettend bedankt voor alle bloemen, chocolade, gebak, saucijzenbroodjes, tekeningen, voedsel voor de dieren en steunbetuigingen."



Videoboodschap

Op social media verscheen ook een korte videoboodschap van een wijkagent en parkmanager Fred Nijveld. De agent bedankt het publiek voor alle bruikbare getuigenverklaringen. In de nacht van woensdag op donderdag werd alvast één 14-jarige verdachte aangehouden. Donderdag volgde de tweede verdachte van 15 jaar oud.

ZIE OOK: Diergaarde Blijdorp kan tweeënhalve dag overleven dankzij inzamelingsactie Patricia Paay