Onzedelijk handelingen in spookhuis Europa-Park? 'We hebben al een bh gevonden'

Wat wordt er allemaal uitgespookt in Geisterschloss, het spookhuis van Europa-Park? Als we de socialmedia-manager van het Duitse pretpark mogen geloven, lenen de duistere scènes in de onheilspellende attractie zich uitstekend voor pikante onderonsjes.



Europa-Park-medewerker Sébastien Ganzer kreeg via Twitter de vraag waar verliefde stelletjes zich vandaag de dag terugtrekken om stiekem met elkaar te vozen tijdens een dagje uit.





Hij noemt Geisterschloss op Twitter als hét voorbeeld van een plek waar weleens zaken plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen. "We hebben in Geisterschloss al eens een bh gevonden...", biecht hij op.



"Dat verbaast me niets", luidt één van de reacties. Of aanwezige personeelsleden destijds ook mee konden genieten via de beveiligingscamera's, zegt Ganzer er niet bij.



Dat bezoekers überhaupt opgewonden kunnen raken in de griezelige attractie, is best een prestatie. Het spookhuis uit 1982 wordt immers gekenmerkt door bloederige horrortaferelen en onsmakelijke martelscènes.





