Efteling

Oude ontwerpen opgedoken van groot Efteling-zwemparadijs

De Efteling heeft eind jaren tachtig plannen gehad voor de bouw van een enorm subtropisch zwemparadijs. Dankzij nooit eerder vertoonde ontwerpen, die deze week naar buiten kwamen, weten we hoe het Efteling-waterpark eruit had moeten zien.



Het zwembadcomplex met de naam Waterpaleis zou komen te liggen in de buurt van het huidige entreegebied. Op ontwerpen van voormalig creatief directeur Ton van de Ven zijn drie verschillende baden zichtbaar: het Egyptebad, het Tahitibad en het Lagunabad.





Verder wordt melding gemaakt van een entreehal, een sauna, een solarium, een Turks stoombad en een Beachotel met congreszalen. Rond het Waterpaleis zouden onder andere een uitgaanscentrum, een themarestaurant, een sportcomplex, een motel en een vakantiepark met appartementen gerealiseerd moeten worden.



Directeur

Efteling-fan Wic van Loon plaatste verschillende tekeningen van het project op Facebook, die opgepikt werden door de onafhankelijke Efteling-encyclopedie Eftepedia. De website weet te vertellen dat de ambitieuze uitbreidingsplannen uiteindelijk geschrapt zijn na het gedwongen vertrek van toenmalig directeur Ruud de Clercq in 1988.



Tot op de dag van vandaag moet de Efteling het zonder waterpark doen. "Het staat niet hoog op onze prioriteitenlijst", zei oud-directielid Coen Bertens er in 2014 over. Vorig jaar bood Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan om samen met de Efteling een zwemparadijs te ontwikkelen. Daar heeft men nog geen gehoor aan gegeven.





















































