Tivoli Gardens

Permanent spookhuis in Deens pretpark Tivoli: Villa Vendetta

Het Deense pretpark Tivoli heeft een nieuwe attractie voor waaghalzen: Villa Vendetta. In een historisch gebouw, gelegen aan de rand van het attractiepark, werd een permanent loopspookhuis gebouwd.



De horrorbeleving bevindt zich in de kelder van het zogeheten H.C. Andersen Slottet uit 1853. Sinds 1978 is de locatie eigendom van Tivoli. Het park had eerder plannen om er een hotel te bouwen, maar dat bleek niet mogelijk omdat het pand wordt gezien als cultureel erfgoed.

Het achtergrondverhaal gaat over een familie die na jaren werken in Tivoli in de vergetelheid is geraakt. Niemand lijkt te weten wie de familieleden zijn, maar al snel wordt duidelijk dat het isolement hen wreed, verbitterd en zelfs maniakaal heeft gemaakt.



Terug in de tijd

"Het is een reis terug in de tijd met verwijzingen naar iconische personages uit de historie van Tivoli", laat het park weten. Acteurs jagen bezoekers de stuipen op het lijf. Volgens directielid Kasper Schumacher was het al langer de wens van Tivoli om een permanent spookhuis met acteurs neer te zetten.



Villa Vendetta bestaat uit twaalf verschillende kamers met een totale oppervlakte van 800 vierkante meter. De griezeltocht is 150 meter lang. Toegang zit inbegrepen bij een polsbandje van 295 Deense kroon, ongeveer 40 euro. Er zijn ook losse kaartjes verkrijgbaar. Men hanteert een adviesleeftijd van 12 jaar.