Efteling

Efteling luidt het nieuwe jaar in met speciale pin

Hoe pretparkseizoen 2021 zal verlopen is nog een raadsel, maar de Efteling komt nu al met een aandenken aan dit jaar. In de webshop van het attractiepark is nu een speciale pin te koop met een afbeelding van een kabouter de tekst 'Efteling 2021'.



De kaboutertekening kennen we van zogeheten Gelukszakjes die in het verleden in het park te koop waren; zakjes met verschillende verrassingssouvenirs. De oplage bedraagt 1500 stuks. Op dit moment zijn er nog zo'n tweehonderd exemplaren beschikbaar.





Het speldje kost 6 euro. De verzendkosten binnen Nederland bedragen 3 euro voor alleen de pin en 6 euro in combinatie met andere artikelen. Wie voor meer dan 50 euro aan souvenirs bestelt, hoeft geen verzendkosten te betalen.



Geopend

De Efteling is dit jaar nog geen enkele dag geopend geweest. Vanwege de coronamaatregelen ging het sprookjespark half december 2020 dicht. Op dit moment wordt woensdag 10 februari genoemd als heropeningsdatum.

