Attractiepark Toverland

Toverland opent foodtruck voor wandelaars in de omgeving

Toverland blijft voorlopig gesloten, maar vanaf komend weekend is er wel een alternatief. Het Noord-Limburgse attractiepark zet een foodtruck neer waar buurtbewoners een hapje en een drankje kunnen halen als ze een wandeling willen maken in de omgeving.



De zogenoemde ToverTruck is voorlopig geopend op iedere zaterdag en zondag, van 10.00 tot 17.00 uur. Verder zijn er plannen om open te gaan in de zuidelijke voorjaarsvakantie, van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari.





ZIE OOK: Onzekerheid over voorjaarsopening Toverland: 'De intentie is er'



Volgens de huidige planning gaat Toverland weer open op woensdag 10 februari, als de huidige coronamaatregelen aflopen. De kans is echter groot dat de landelijke lockdown verlengd wordt. In dat geval blijft de ToverTruck dus staan.



Wandelroutes

De truck wordt neergezet bij de winterentree van Toverland, voor het overdekte themagebied Land van Toos. Parkeren is gratis. Toverland promoot verschillende wandelroutes variërend van 5,8 kilometer tot 11,7 kilometer. Ook zijn er diverse fietsroutes. Verder is op de website van het park een bingokaart voor kinderen te downloaden, bedoeld voor in het bos.



Op het menu van de ToverTruck staat onder meer soep, hamburgers, curryworst en friet met kipsaté of stoofvlees. Verder worden er warme suikerwafels, vlaaien en donuts verkocht. Wie dorst heeft, kan kiezen uit koffie, thee, chocolademelk, water of frisdrank.

ZIE OOK: Miljoenenverlies voor Toverland in 2020: 'Ongelofelijke financiële klap'