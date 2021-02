Walibi Holland

Dit wordt het nieuwe uiterlijk van Los Sombreros in Walibi Holland

Eén van de attracties die Walibi Holland deze winter renoveert is hoedenmolen Los Sombreros. Op een uitgelekt ontwerp is te zien hoe de attractie er straks uit komt te zien. Wat meteen opvalt, zijn muren met mozaïek en enorme letters die de woorden 'Take a spin!' vormen.



Walibi knapt dit jaar themagebied Exotic op, waar de Mexicaanse hoedjes onderdeel van zijn. "Los Sombreros wordt eindelijk aangepakt, want het was natuurlijk een doorn in het oog", vertelde directrice Mascha van Till onlangs in een videoboodschap voor personeel.





Daarbij toonde ze alvast hoe de werkzaamheden ervoor stonden. "Je ziet hele gave mozaïekwanden met glitters erin. Want glitter hoort bij Exotic, dat snap je wel. Maar ook Los Sombreros zelf wordt flink gepimpt."



Discobal

De tekening verraadt dat er op het oog nauwelijks iets verandert aan de molen zelf. Wel wordt er een grote discobal op geplaatst. Los Sombreros, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Moser's Rides, opende in 1994.



Naast de 27 jaar oude molen worden momenteel ook wildwaterbaan El Rio Grande, hangende achtbaan Condor, botsauto's Mini Taxi's en horecacomplex Haciënda gemoderniseerd. Botsauto-attractie Tequila Taxi's kwam vorig jaar al aan de beurt. Walibi wil op vrijdag 2 april weer opengaan.



Festivals

De renovatie van Exotic hoort bij een meerjarenplan met de naam Festivalization. Van Till wil op den duur alle themagebieden aankleden in de stijl van "verschillende grote steden en festivals".





