Video: Kabouter Klus regelt sollicitatieprocedure Plopsaland

Plopsaland De Panne schakelt een bekend gezicht in om de sollicitatieprocedure voor komend seizoen in goede banen te leiden. Niemand minder dan Kabouter Klus uit de Studio 100-serie Kabouter Plop zal zich ontfermen over alle sollicitanten.



Voor het Vlaamse pretpark worden 750 medewerkers gezocht. Omdat massale sollicitatiegesprekken door corona niet mogelijk zijn, worden de jaarlijkse jobdagen online gehouden. "Geïnteresseerden gaan een digitaal sollicitatiegesprek aan met de echte Kabouter Klus van tv, die hun Plopsa-gehalte zal testen", laat het park weten.





Een woordvoerder benadrukt dat het daarbij gaat om een persoonlijk gesprek, dus niet om een vooraf opgenomen boodschap. De rol van de kabouter wordt gespeeld door acteur Aimé Anthoni (73).



Overtuigd

"Als Klus overtuigd is, dan wordt de sollicitant doorverbonden met de verantwoordelijke van de afdeling waarvoor de kandidaat solliciteert." Inschrijven kan via plopsajobdagen.be.



Parkmanager Wim Wauters vult aan: "We zoeken echt allerlei mensen, iedereen is welkom." Hij denkt daarbij ook aan "mensen uit de evenementensector die tijdelijk op zoek zijn naar iets anders."

