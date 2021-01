Artis

Artis begint eigen podcast met Youp van 't Hek, Beau van Erven Dorens en Jeugd van Tegenwoordig

Dierentuin Artis is zelf een podcast begonnen. In de podcastserie Artis Vergeet Je Niet halen bekende Nederlanders herinneringen op aan het beroemde dierenpark in de hoofdstad. Op die manier wil men aandacht vragen voor de penibele financiële situatie van Artis.



Elke uitzending begint en eindigt met een oproep om Artis financieel te steunen. De eerste twee afleveringen staan inmiddels online. Daarin komen cabaretier Youp van 't Hek en tv-presentatrice en journaliste Liesbeth Staats aan het woord. Op de achtergrond klinken herkenbare dierengeluiden.





Van 't Hek vertelt hoe hij in verschillende fases van zijn leven steeds weer terugkeerde naar de dierentuin. Ook onthult hij hoe hij ooit een kinderboekje schreef over Artis, dat nooit is uitgegeven. Artis Vergeet Je Niet is onder meer te beluisteren via Spotify.



Jeugd van Tegenwoordig

Er volgen nog afleveringen met ruimtevaarder André Kuipers, dichter Nico Dijkshoorn, presentator Humberto Tan, schaatster Annette Gerritsen, presentator Beau van Erven Dorens, columnist en voormalig omroepbaas Fons van Westerloo, presentator Art Rooijakkers en rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig.



Door de coronasluitingen en -beperkingen gaat het niet goed met Artis. Afgelopen week werd bekend dat de bouw van een nieuw leeuwenverblijf niet door kan gaan vanwege de financiële problemen. Het park neemt daarom binnenkort afscheid van de leeuwen.



Inspireren

"Artis wil een breed publiek blijvend inspireren en stimuleren verantwoordelijk met de natuur om te gaan", zegt directeur Rembrandt Sutorius. "Want zo'n plek is in deze tijden meer nodig dan ooit. Maar daarvoor hebben we wel geld nodig."

