Borås Djurpark

Met corona besmette tijger afgemaakt in Zweedse dierentuin

In de Zweedse dierentuin Borås Djurpark hebben twee tijgers en minstens twee leeuwen het coronavirus opgelopen. Met de leeuwen gaat het naar omstandigheden goed, maar één van de tijgers moest worden afgemaakt.



Personeel van Borås Djurpark ontdekte op 9 januari dat de roofdieren niet goed aten en veel moesten hoesten. Onderzoek in het laboratorium bevestigde vervolgens dat ze het coronavirus onder de leden hadden.





De meeste dieren reageerden goed op de behandeling. Dat gold helaas niet voor de 17-jarige tijger Nastasja. Het vrouwtje kampte al langer met gezondheidsproblemen en werd ernstig ziek. De dierentuin besloot haar daarom in te laten slapen, melden Zweedse media.



Uitbraak

Vermoedelijk hebben personeelsleden van Borås Djurpark de dieren geïnfecteerd. Drie verzorgers zijn ook positief getest op COVID-19. Inmiddels zou de uitbraak onder controle zijn.



Grote katachtigen lopen vaker corona op. Afgelopen december raakten in Spanje nog vier leeuwen besmet. Voor zover bekend is Nastasja wel de eerste die aan het virus is overleden.

