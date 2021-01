Artis

Artis in financiële problemen: leeuwen gaan weg

Artis neemt een ingrijpende beslissing om het hoofd financieel boven water te kunnen houden. De Amsterdamse dierentuin neemt afscheid van de leeuwen. Half februari worden de roofdieren verplaatst naar een dierenpark in Frankrijk. Dat heeft Artis vanochtend bekendgemaakt.



Er zijn al sinds 1839 leeuwen te vinden in Artis. Na maar liefst 182 jaar komt daar voorlopig een einde aan. Eigenlijk was het de bedoeling om dit jaar te beginnen met de start van een nieuw leeuwenverblijf. "Maar vanwege de financiële verliezen door corona, kan dat niet meer", aldus Artis.





Volgens het park gaat het op dit moment goed met de drie aanwezige leeuwen, maar binnen afzienbare tijd is er een ruimer verblijf nodig. "Omdat de toekomst onzeker is en we een goede plek voor leeuwen hebben kunnen vinden, gaan ze Artis verlaten." Ze blijven wel als groep bij elkaar: twee leeuwinnen en één mannetjesleeuw.



Toekomst

Artis sluit niet uit dat er in de toekomst wel weer leeuwen naar Amsterdam komen, als het financieel weer beter gaat. Dat zou dan sowieso om een andere groep gaan, op een andere locatie. "We hebben geen idee op welke termijn we onze vernieuwingsplannen weer kunnen oppakken. De vooruitzichten voor de nabije en verdere toekomst zijn op dit moment niet goed."



Het onderhouden van de planten, dieren en monumenten in Artis zou per dag bijna 60.000 euro kosten. Vorig jaar liep de verkoop van losse entreekaarten met 63 procent terug door de coronacrisis. Het resulteerde in een halvering van het bezoekersaantal.



Miljoenenverlies

"We sluiten 2020 af met een miljoenenverlies en voor 2021 ziet het er vooralsnog heel slecht uit", zegt Artis-directeur Rembrandt Sutorius. "De komende vijf jaar komen we meer dan 20 miljoen euro tekort voor noodzakelijk onderhoud en investeringen."

