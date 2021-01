Floriade

Bouw van kabelbaan over Floriade-terrein in Almere gestart

In Almere is de bouw begonnen van een kabelbaan die diagonaal over het Floriade-terrein loopt. De tuinbouwexpositie zelf vindt plaats in 2022, maar de 850 meter lange attractie wordt dit jaar al in gebruik genomen.



Bezoekers zweven straks op 35 meter hoogte over het terrein van zestig hectare. Er komen twee stations: eentje in het noordelijke deel en eentje aan de zuidkant. Een enkele reis duurt bijna vijf minuten.





Als de kabelbaan van fabrikant Doppelmayr/Garaventa in juni dit jaar opent, is alleen het station aan de noordkant af. Omdat er in het zuidelijke deel nog volop gebouwd wordt, is het station aan die kant pas later klaar. Tot die tijd maken bezoekers dus verplicht een rondje.



Cabines

De kabelbaan krijgt 34 afgesloten cabines voor tien gasten. De capaciteit bedraagt 2250 personen per uur. Ook mensen die slecht ter been zijn kunnen een rit maken, want de scootmobiel mag gewoon mee.



De Floriade heeft voor een kabelbaan gekozen vanwege het groene karakter. Het thema van de expositie is namelijk 'Growing Green Cities'. De organisatie hoopt dat steden vaker kabelbanen zullen bouwen als duurzame vervoersoplossing. Daarnaast krijgen bezoekers van de Floriade natuurlijk de gelegenheid om het terrein van bovenaf te bekijken.



Risico's

Bijzonder is dat de kabelbaan over de A6 loopt. Het is voor het eerst dat een dergelijke baan de snelweg kruist. Rijkswaterstaat acht de risico's voor de verkeersveiligheid acceptabel, maar stelde wel diverse voorwaarden aan de bouw.



Zo mogen inzittenden van de cabines niet zichtbaar zijn voor weggebruikers. Ook mogen de gondels geen reclame bevatten. De kabelbaan mag bovendien alleen bij daglicht worden gebruikt.



Afgebroken

De Floriade vindt plaats van 14 april tot en met 9 oktober 2022. Er gaat tientallen miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld naartoe. Op het terrein wordt na afloop een woonwijk gebouwd. De kabelbaan wordt na de expo dan ook afgebroken en krijgt elders een nieuwe bestemming.





