Nieuws

Politiek is enthousiast over plannen voor Legoland-pretpark in België

De plannen voor een nieuw Legoland-pretpark in België liggen op schema. Dat zegt Willy Borsus, de Waalse minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw. Een voorlopige haalbaarheidsstudie wijst erop dat het project levensvatbaar is, aldus de politicus.



In september 2020 kwamen voor het eerst berichten naar buiten over de bouw van een volwaardig Legoland in Wallonië. De trekpleister moet gerealiseerd worden op een verlaten industrieterrein in de Belgische stad Charleroi. Het project van de Britse groep Merlin Entertainments zou zo'n 300 miljoen euro gaan kosten.





ZIE OOK: Plan voor nieuw Legoland-pretpark in België



Hoewel er nog veel onzeker is, klinken in de politiek vooral enthousiaste geluiden. De minister benadrukt dat de komst van Legoland vele honderden directe en indirecte banen zal opleveren.



Openingsjaar

Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt door de Merlin-groep, met hulp van de Waalse autoriteiten. Het mogelijke openingsjaar werd vervroegd naar 2026, weet dagblad La Dernière Heure.



Legoland Charleroi zou het vierde Legoland-attractiepark in Europa worden, na Legoland Billund in Denemarken (1968), Legoland Windsor in Groot-Brittannië (1996) en Legoland Deutschland (2002). Bij het Italiaanse pretpark Gardaland opent binnenkort een Legoland-waterpark.

ZIE OOK: Plopsa-directeur gelooft niet in plan voor Belgisch Legoland