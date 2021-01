Plaswijckpark

Grote brand verwoest deel Rotterdams familiepark: verdachte aangehouden

Een deel van het Rotterdamse familiepark Plaswijckpark is woensdagavond in vlammen opgegaan. Bij een grote brand brandde het theatergebouw van het attractie- en dierenpark volledig af. Vermoedelijk is de brand aangestoken.



Op social media circuleren filmpjes uit een Snapchat-gesprek waarin te zien is hoe de brand wordt gesticht. Vannacht is één minderjarige verdachte thuis aangehouden. "Samen met de recherche hebben wij met man en macht onderzoek gedaan", meldt de politie op Twitter.





De eerste melding van de brand kwam rond 19.15 uur binnen. Vervolgens rukte de brandweer met groot materieel uit. In het afgebrande gebouw, dat een rieten dak had, bevond zich ook het Speelcafé. Het park zou verzekerd zijn voor brandschade.



Dieren

Op social media bedankt het management van Plaswijckpark het publiek "voor alle lieve berichten en steunbetuigingen". "Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen en de dieren zijn in veiligheid gebracht."



Plaswijckpark werd gesticht in 1923. De regionale trekpleister bestaat uit een wandelgebied, een speelgebied met kleinschalige attracties zoals een verkeerstuin en een gedeelte met dieren. Daar worden onder meer neusberen, nandoes, apen, beverratten, alpaca's en otters gehouden.



Tranen

Voorzitster Annemarie Blok-Weverling reageerde woensdagavond emotioneel op het nieuws. "Dit brengt mij tot tranen", vertelde ze bij regionale zender Rijmond. "Wat bezielt mensen om dit in brand te steken? Ik heb er werkelijk geen woorden voor. Zo'n mooi park..."









