Boete geëist voor Walibi Holland vanwege ongeluk: 'Men heeft steken laten vallen'

Het Openbaar Ministerie wil dat Walibi Holland een forse geldboete betaalt vanwege een dramatisch ongeluk. Het pretpark zou onvoorzichtig en nalatend gehandeld hebben, waardoor op 5 mei 2018 een meisje ernstig gewond raakte op Walibi's kartbaan. Bijna drie jaar later is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren.



Er bestaan verschillende lezingen over wat er op de bewuste dag exact is voorgevallen, zo bleek vandaag tijdens de rechtszaak in Amsterdam. Duidelijk is dat een toen 13-jarig meisje gescalpeerd werd doordat haar lange haren vast kwamen te zitten in de aandrijving van een kart.





Het dragen van een helm was niet verplicht, maar dat zou geen probleem zijn geweest omdat de karts maximaal 30 kilometer per uur gingen. Daar zijn het Openbaar Ministerie en Walibi het over eens. Ook is duidelijk dat het haar van het meisje in een knot zat toen de rit op de kartbaan begon. Door onbekende oorzaak is het haar later losgeraakt.



Opening

De officier van justitie vermoedt dat het haar vervolgens via een opening rechtsvoor in de kart in de aandrijving terecht is gekomen. Walibi veronderstelt dat dit gebeurde door een opening aan de achterkant, achter de zitplaats.



Hebben medewerkers van het attractiepark het slachtoffer vooraf voldoende geïnstrueerd, over hoe ze haar haren precies moest opsteken en wat ze moest doen als de haren loskwamen? Nee, denkt de officier van justitie. Ja, zegt Walibi. "Het waren goed getrainde operators, geen eerstejaars", aldus directrice Mascha van Till.



Stiekem

Verder draait de discussie om het ontbreken van een speciale kap op de kart, die de aandrijving af had moeten schermen. De officier van justitie is ervan overtuigd dat het ongeluk niet had kunnen gebeuren als die kap op zijn plek had gezeten. Hij beschuldigt Walibi ervan de kappen stiekem weggehaald te hebben.



Walibi ontkent dat ten stelligste. Volgens Van Till zijn de karts van de Duitse fabrikant RiMO slechts op één punt aangepast na de aankoop, namelijk door het toevoegen van een extra hoofdsteun.



Keuringsinstantie

"De opening in de kart heeft er altijd gezeten, die is niet groter of kleiner geworden door modificaties", vulde Walibi's advocaat Aart van Voorthuizen aan. Dat zou bevestigd worden door keuringsinstantie TÜV Nederland.



Toch werden op 15 januari 2019, acht maanden na het ongeluk, afschermkappen voor karts aangetroffen op de bovenste plank van een werkplaats in Walibi. Directrice Van Till beweert dat die gevonden kappen slechts optioneel waren. "Die hadden het ongeluk niet voorkomen. Als ze verplicht waren, hadden ze erop gezeten." Van Voorthuizen: "Walibi was zelf ook verbaasd over die vondst."



Onderzoek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt na aanvullend onderzoek vol dat er wél kappen op de karts hadden moeten zitten. Bij een eerdere keuring is het ontbreken ervan naar verluidt niet opgemerkt omdat Walibi geen melding had gemaakt van eventuele modificaties.



Mede daardoor denkt de officier van justitie dat er een causaal verband is tussen het ontbreken van de kappen en het dramatische ongeluk. "Ik wil Walibi in coronatijd niet financieel nog zwaarder belasten, maar ik wil wel dat Walibi en branchegenoten hier lering uit trekken", zei hij.



Uitspraak

"Er zijn menselijke fouten gemaakt. Walibi heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de bezoekers en hier heeft men steken laten vallen." Het OM eist daarom een geldboete van 60.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.



Van Till is het totaal niet eens met de beschuldigingen. "Sommige dingen die genoemd worden zijn pertinent onjuist", klaagde ze. "Dat is schadelijk voor ons en branchegenoten. Ik vind niet dat we schuldig zijn aan het veroorzaken van dit letsel."

