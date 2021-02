Walibi Holland

Rechter: Walibi Holland niet schuldig aan veroorzaken kart-ongeluk

Walibi Holland kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het tragische ongeluk op de kartbaan in het pretpark. Dat heeft de rechter bepaald. In mei 2018 raakte een meisje ernstig gewond toen haar haren vast kwamen te zitten in een kart. Ze werd deels gescalpeerd.



Het Openbaar Ministerie had een boete van 60.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie heeft Walibi onvoorzichtig en nalatend gehandeld, door geen goede instructies te geven en karts stiekem aan te passen.

De rechter ziet dat anders. Het pretpark wordt vrijgesproken, blijkt uit de uitspraak die vandaag is gepubliceerd. De rechtbank in Amsterdam vindt dat op basis van het dossier niet geconcludeerd kan worden dat Walibi iets te verwijten valt.



Goedgekeurd

"De kart was in orde", laat de rechtbank weten. "Weliswaar zat er een opening achter de zitting, maar deze maakte deel uit van het ontwerp." Bovendien waren de karts goedgekeurd door een onafhankelijke instantie.



Tijdens het proces is ook gesproken over het ontbreken van een beschermkap. Een causaal verband kan echter niet worden aangetoond. "Hoewel het ontbreken hiervan opmerkelijk is, blijkt uit het dossier niet wat nu precies de functie van het kapje was, of het inderdaad op de kart hoorde te zitten en of het ontbreken een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeluk", zo luidt de conclusie.



Pertinent onjuist

Walibi-directrice Mascha van Till gaf twee weken geleden al aan het niet eens te zijn met de bevindingen van het Openbaar Ministerie. "Sommige dingen die genoemd worden, zijn pertinent onjuist", zei ze.



In een reactie op de uitspraak laat een woordvoerster van Walibi weten: "Naar onze mening deden en doen wij alles om situaties als deze te voorkomen en zijn wij niet nalatig geweest. Het is goed om te horen dat de rechtbank dit erkent."



Verschrikkelijk

Ze benadrukt dat het incident "nooit had mogen plaatsvinden". "Dat dit toch is gebeurd, vinden wij verschrikkelijk. Ondanks de uitspraak hopen we dat de zaak voor alle partijen, en met name het slachtoffer en haar familie, op een goede manier kan afgesloten worden."