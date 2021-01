Disneyland Paris

Souvenirwinkel Disneyland Paris gaat weer even open

De heropening van Disneyland Paris laat nog maanden op zich wachten, maar in de tussentijd is het wel mogelijk om te shoppen in uitgaansgebied Disney Village. Souvenirwinkel World of Disney gaat in januari en februari open op geselecteerde dagen.



Voorlopig zijn dat alle vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot en met 14 februari, steeds van 12.00 tot 17.00 uur. In december was de grote winkel ook al op verschillende momenten toegankelijk, zodat mensen in de omgeving hun kerstinkopen konden doen.





"Naast ons gebruikelijke aanbod en enkele nieuwe producten krijgen klanten 70 procent korting op een selectie van speelgoed, textiel, accessoires en huishoudelijke artikelen", meldt Disney.



Parkeren

Er geldt een beperkte capaciteit en het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar. Parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarage van Indigo. Wie een aankoop doet, mag daar één uur gratis parkeren.

