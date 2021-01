Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt rustgevende video van verlaten park

Hoe is het om rond te dwalen in een gesloten Disneyland Paris? Een nieuwe YouTube-film brengt de serene rust in themagebied Fantasyland in beeld. De video, die maar liefst zestig minuten duurt, is bedoeld om te ontspannen in hectische tijden.



Op de achtergrond klinken alleen geluiden van de wind en vogels. Ondertussen zijn herkenbare gebouwen en attracties zichtbaar, waaronder het kasteel van Doornroosje, Dumbo the Flying Elephant, Alice's Curious Labyrinth en Le Carrousel de Lancelot.





Disneyland spreekt over 'Zen Moments'. "Zet je koptelefoon op en beleef een zen-reis door Fantasyland", staat in de beschrijving. In oktober verscheen al een vergelijkbare video met beelden van themadeel Adventureland.

