Kermis

Kermisbond walgt van vernielingen en plunderingen: 'Het is niet te bevatten'

De Nederlandse kermisvakbond Bovak kijkt met afschuw en verbazing naar de rellen, plunderingen en vernielingen waar Nederland deze week mee te maken kreeg. Voorzitter Atze J. Lubach-Koers trekt een vergelijking met een protest van kermisexploitanten, enkele maanden geleden op het Malieveld in Den Haag.



Toen stond naar verluidt het leger paraat. "Terwijl wij vreedzaam kwamen demonstreren en gebruik maakten van een belangrijk grondrecht", zegt hij in een statement. "Wij kwamen zonder vuurwerk, ondanks dat onze kluizen - vele kermisondernemers zijn ook vuurwerkhandelaren - vol liggen."





ZIE OOK: Kermisprotest met honderden exploitanten op het Malieveld: kabinet doet handreiking



De kermismensen gedroegen zich voorbeeldig, aldus Lubach-Koers. "Wij gingen niet de confrontatie aan met de aanwezige politie maar zorgden juist voor onze hulpverleners waar we op een ander moment weer een veilig kermisfeest mee organiseren."



Geen grondrecht

Wat er nu in Nederland gebeurt, heeft volgens de voorzitter niets meer te maken met demonstreren tegen overheidsbeleid. "Dat is geen grondrecht maar zwaar strafbaar! Ik distantieer me hierbij openlijk van al het geweld. Het gebeurt gewoon bij jezelf om de hoek. Het is niet te bevatten, schokkend."



Op deze manier is het organiseren van veilige kermissen verder weg dan ooit, vreest de branchevereniging. "Dit is niet het Nederland waar ik me veilig voel. We komen steeds verder van ons gezamenlijke doel af te staan en dat is weer een normaal leven kunnen leiden en weer normaal kunnen kermisvieren door het hele land, op pleinen en in straten!"

ZIE OOK: Kermisbranche trekt weer aan de bel: '2021 is erop of eronder'