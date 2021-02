Attractiepark Toverland

Video: zo werkt het opknappen van houten achtbaan Troy in Toverland

Het onderhouden van een houten achtbaan is een gigantisch karwei. Om ervoor te zorgen dat een houten rollercoaster niet te ruw wordt, moeten grote delen van de baan jaarlijks vervangen worden. Een nieuwe minidocumentaire op YouTube laat zien hoe dat in zijn werk gaat.



YouTube-kanaal Theme Park Science kreeg onlangs de kans om mee te kijken met het opknappen van de 35 meter hoge achtbaan Troy in Toverland. Daar wordt deze winter zo'n 150 meter van de 1077 meter lange baan vernieuwd. De baan bestaat uit acht lagen hout, waarvan de bovenste twee worden vervangen.





In de ruim zestien minuten durende video laat timmerman Roel Bremmers zien waarom dat nodig is. Verder legt ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente uit hoe het komt dat er slijtage optreedt. Tot slot steekt presentator Rick Markestein zelf de handen uit de mouwen door mee te helpen met de tijdrovende klus.



Keuring

De werkzaamheden bij de snelste, hoogste en langste houten achtbaan van de Benelux moeten halverwege februari zijn afgerond. Daarna kan Troy weer in bedrijf genomen worden, mits de coronaregels dat toelaten.

