Efteling

Reldreiging Efteling loopt met een sisser af: geen ongeregeldheden

De massaal verspreide oproep om te gaan rellen bij de Efteling heeft dinsdagavond niet gezorgd voor ongeregeldheden. Even werd gevreesd dat het sprookjespark het slachtoffer zou worden van relschoppers, zoals andere plekken in Nederland eerder al aan de beurt kwamen.



Alle nog aanwezige personeelsleden werden om die reden 's middags al naar huis gestuurd. Voor de zekerheid kozen ook de verblijfsgasten in vakantiepark Bosrijk ervoor om vroegtijdig te vertrekken. De Efteling is al ruim zes weken gesloten, maar overnachten is nog steeds mogelijk.





Uiteindelijk bleef het stil rond de Efteling, bevestigt een politiewoordvoerder aan Looopings. Er verschenen geen herrieschoppers en er zijn geen aanhoudingen verricht. "De politie heeft extra toezicht gehouden vanwege het bericht, maar het was rustig", aldus de voorlichter.



Grap

De Efteling ging er dinsdag al van uit dat de oproep loos alarm was. Na onderzoek van de politie werd gedacht aan een "misplaatste grap". Uit voorzorg bleef men "waakzaam". De omgeving van het attractiepark werd scherp in de gaten gehouden door agenten.

