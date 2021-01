Efteling

Verblijfsgasten vertrekken uit Efteling-vakantiepark Bosrijk vanwege berichten over rellen

De gezinnen die verbleven in Efteling-vakantiepark Bosrijk zijn vanmiddag uit voorzorg naar huis gegaan. Dat vertelt een woordvoerster aan Looopings. Nadat op social media werd gedreigd met rellen, is de Efteling met de verblijfsgasten in gesprek gegaan.



Het was niet druk in Bosrijk. "Er verbleven twee gezinnen", weet de voorlichtster. "Zij hebben er uiteindelijk zelf voor gekozen om te vertrekken." Hoewel de Efteling al sinds half december gesloten is, zijn de vakantiehuisjes van Bosrijk nog gewoon te boeken.





Op Twitter meldt ene Kyra: "Helaas moesten wij zo snel mogelijk uit Efteling Bosrijk vertrekken, omdat ze willen gaan rellen... Twee zusjes die in tranen waren. Wel nog een lief pakket gehad voor de kinderen."



Alert

Eerder vandaag werd op social media opgeroepen om met "vuurwerk en bommen" naar de Efteling te komen. "Alles slopen", luidde de opdracht. Naar aanleiding daarvan is de politie extra alert. De omgeving van het sprookjespark wordt vanavond scherp in de gaten gehouden. Personeelsleden zijn 's middags al weggestuurd.



Volgens burgemeester Hanne van Aart is er nog geen reden om een noodverordening in te stellen. "Maar we blijven uiteraard waakzaam", laat ze de inwoners van de gemeente Loon op Zand weten. Verder roept ze iedereen op om verdachte situaties bij de politie te melden.





