Efteling stuurt personeel naar huis na verontrustende oproep op social media

Alle medewerkers van de Efteling zijn vanmiddag naar huis gestuurd. Aanleiding is een oproep op social media om te gaan rellen bij het attractiepark. Alle nog aanwezige personeelsleden, ook die op kantoor, hebben rond 15.30 uur de opdracht gekregen om te vertrekken.



"Neem vuurwerk en bommen mee", staat in de verontrustende oproep die rondgaat op apps als WhatsApp, Telegram en Instagram. "Alles slopen." Inmiddels is de Efteling trending topic op Twitter. De politie is ervan op de hoogte, vertelt een voorlichtster aan Looopings.





Daarom wordt het gesloten sprookjespark momenteel scherp in de gaten gehouden door beveiligers en agenten. "We weten dat het overal rondgaat en we bereiden ons erop voor. We zullen er niet door verrast worden. Nu is het afwachten wat er gaat gebeuren. Verder geven we geen informatie."



Misplaatste grap

Na overleg met de politie gaat de Efteling zelf uit van een misplaatste grap. Voor de zekerheid is men toch "waakzaam", zegt een woordvoerder. "We snappen werkelijk niet waarom een gesloten Efteling als locatie gekozen wordt", staat in een statement. "De Efteling is geen strijdtoneel voor deze relschoppers."



Om 15.11 uur werd een melding van een demonstratie bij de Efteling gepubliceerd in het openbare politiesysteem P2000. Dat berust op een misverstand, aldus de politiewoordvoerster. "Dat is een automatisch bericht nadat we gewezen werden op de oproep op social media."



Vernield

In Nederland geldt sinds 23 januari een avondklok. Tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's nachts moet in principe iedereen binnenblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De afgelopen dagen braken in tal van steden rellen uit, waarbij winkels werden geplunderd, spullen werden vernield en auto's in brand werden gestoken. Honderden mensen zijn opgepakt.

