Movie Park Germany

Foto's: Movie Park Germany werkt aan buitengedeelte van nieuwe achtbaan

De nieuwe achtbaan van Movie Park Germany staat bijna helemaal overeind. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het buitengedeelte van de rollercoaster, die Movie Park Studios gaat heten. Dat is te zien op nieuwe foto's die het Duitse pretpark vandaag heeft gepubliceerd.



"De track is bijna volledig rond", meldt Movie Park. "Deze week wordt op het hoogste punt van de baan het laatste nog ontbrekende onderdeel geplaatst."





Ook binnen, in een enorme hal van 3800 vierkante meter, zijn verschillende bedrijven nog dagelijks hard aan het werk. "In een ongeëvenaard tempo worden tien meter hoge scheidingswanden opgetrokken, zodat de individuele scènes van elkaar gescheiden worden."



Doolhof

De Nederlandse firma P&P Projects is ingeschakeld voor de decors. "Deze experts zijn druk bezig om het doolhof van steunpilaren, platforms en muren om te toveren tot legendarische

Hollywood-filmstudio's."



Movie Park Germany koos voor een zogheten multi dimension coaster van attractiebouwer Intamin; een familieachtbaan met een topsnelheid van 60 kilometer per uur. In het gebouw waren eerder de attracties Looney Tunes Adventure, Ice Age Adventure en Wrong Turn gevestigd.





















