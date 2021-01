Efteling

Luisteraars teleurgesteld over uitkleden Efteling Kids Radio: 'Ongelofelijk zonde'

De beslissing om van Efteling Kids Radio een station met non-stop muziek te maken, zorgt voor een hoop verdriet bij de luisteraars. Op social media uiten zij massaal hun frustratie, verbazing en teleurstelling. Zonder dj's is er weinig meer aan, vinden trouwe fans.



De Efteling maakte gisteren bekend dat alle gepresenteerde programma's van Efteling Kids Radio vanaf april tot het verleden behoren. Voor de diskjockeys en andere medewerkers van de radiozender worden nieuwe functies gezocht binnen de Efteling.





"Wat ongelofelijk zonde!", reageert Tim Hinssen van Efteling-podcast Kleine Boodschap. "Zo'n mooi product! En een perfecte manier om de Efteling bij de mensen thuis te krijgen, ook als ze niet naar het park kunnen." Ook bij Tonnie Puijk overheerst de teleurstelling. "Onbegrijpelijk. Ik hoor veel om mij heen, bij niet-pretparkfans, dat het vaak werd geluisterd."



Nieuwslezer

Voormalig nieuwslezer Bart Jan Cune is verbaasd over het besluit. "Gemiste kans in deze coronatijd waar je volgens mij juist op deze manier connectie kunt blijven maken met je publiek. Zo zonde. Deze zender had zo veel potentie." 100% NL-dj Erik van Roekel: "Zonde dat radio met deze doelgroep maar niet lijkt te lukken."



Michael Kroon is bang dat de band met de luisteraars op deze manier verwatert. "Ik verwacht ook een grote daling van de luistercijfers, wat het einde van dit station betekent." Patrik Horemans heeft straks geen reden meer om de zender aan te zetten. "Dat kan je net zo goed een Spotify-playlist opzetten. De dj's maken het net menselijk."



Dochter

"Onze favoriete zender, waar we sowieso altijd de dag mee starten", treurt Petra Stam. "Zelfs wij ouders luisteren het heel erg graag." Lysanne Post is bang voor de reactie van haar kind. "Wat jammer! Dat gaat mijn dochter écht niet leuk vinden!"



Bas Burki spreekt over "een slecht besluit". "De Efteling weet duidelijk niet wat er bij de luisteraars speelt. Zeer, zeer jammer en foute beslissing." Voor de kinderen van Diana Collijn is het kennelijk de zoveelste klap. "Alles wordt de kids afgenomen", schrijft ze op Facebook.



Bevestigd

Efteling Kids Radio, in 2018 nog goed voor 50.000 luisteraars per dag, heeft zelf niets naar buiten gebracht over de ingrijpende verandering. Wel heeft dj Tessa Mol het bericht bevestigd op haar eigen socialmedia-kanalen.



Het nieuws komt op een opvallend moment. Afgelopen week werd het 12,5-jarig bestaan van het station nog gevierd met een heuse "feestweek" vol prijsvragen, speciale gasten en felicitaties van luisteraars. Enkele maanden geleden riep de vakjury van de Online Radio Awards 2020 de zender uit tot het beste online radiostation van Nederland.

