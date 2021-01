Parc Astérix

Dolfijn uit Parc Astérix mogelijk te ziek om verhuisd te worden

Eén van de dolfijnen uit Parc Astérix kan mogelijk niet verplaatst worden naar een ander park, omdat het dier te ziek is. Gisteren werd bekend dat het Franse pretpark na 32 jaar stopt met dolfijnenshows. Voor de dolfijnen en zeeleeuwen is een nieuw onderkomen gezocht.



Het is echter nog maar de vraag of de 39-jarige tuimelaardolfijn Femke fit genoeg is voor een verhuizing. "Ze heeft al enkele jaren neurovegetatieve klachten door het syndroom van Cushing", laat het management van Parc Astérix weten.





"Haar gezondheidstoestand is de afgelopen week verslechterd. Op dit moment wordt onderzocht of Femke gezond genoeg is voor een verplaatsing." Het park belooft te zullen luisteren naar de adviezen van dierenartsen "voordat we een beslissing nemen over haar toekomst, binnen of buiten het park".



Risico's

In Parc Astérix leven acht dolfijnen en vijf zeeleeuwen. Waar ze terecht zullen komen, wil het park niet onthullen uit angst voor acties van dierenactivisten. "We hebben ervoor gekozen om deze info vertrouwelijk te houden, om de transporten vlot te laten verlopen en de risico's te minimaliseren."

