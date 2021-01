Artis

Artis-directeur denkt aan heropening op 1 mei: 'Toch wel deprimerend'

Wanneer kunnen de pretparken en dierentuinen in Nederland weer open? Vooralsnog duurt de landelijke lockdown tot en met 9 februari. Directeur Rembrandt Sutorius van de Amsterdamse dierentuin Artis denkt niet dat er snel goed nieuws gaat komen.



"Het is fijn om te denken aan een stip aan de horizon, dat we weer opengaan", vertelde Sutorius in een interview met BNR Nieuwsradio. "Nu zet ik hem op 1 mei, om gewoon ergens naartoe te werken."





Dat zou dus nog meer dan drie maanden duren. De Artis-directeur wil naar eigen zeggen realistisch blijven. "Ik zou een gat in de lucht springen als het 9 februari wordt, maar ik ga ervan uit dat dat nog even niet gaat werken."



Grote gevolgen

Artis heeft het moeilijk door de derde sluiting in een jaar tijd, aldus Sutorius. "Elke dag dat we dicht zijn, lopen de kosten door. Dat is een kleine 60.000 euro per dag. Dus dat heeft hele grote gevolgen. Het is toch wel deprimerend."

