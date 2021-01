Parc Astérix

Parc Astérix stopt met dolfijnenshows: 'We hebben er lang over nagedacht'

De dolfijnenshows van Parc Astérix worden na 32 jaar aan banden gelegd. Het Franse pretpark stopt per direct met alle voorstellingen met dolfijnen en zeeleeuwen in het Theatre de Poseidon. Dat vertelt directeur Nicolas Kremer in een interview.



"Eigenlijk is het besluit al drie jaar geleden genomen, maar het kostte tijd om de juiste oplossing te vinden voor de dieren", zegt de directeur in gesprek met dagblad Le Parisien. "Vandaag is de planning voor onze acht dolfijnen en vijf zeeleeuwen afgerond."





De dolfijnen worden verplaatst naar andere dolfinaria in Europa. Directeur Kremer wil niet zeggen welke parken dat zijn en wanneer de verhuizing op de planning staat. "Om ervoor te zorgen dat de overdracht in alle rust kan plaatsvinden." Het vrijlaten van de dieren zou in ieder geval geen optie zijn.



Onder druk

Is er nog wel een toekomst voor andere Europese dolfinaria, waar de dieren terecht zullen komen? "Het klopt dat dergelijke parken onder druk staan, maar we verwachten dat sluitingen nog tien tot vijftien jaar op zich laten wachten. Dat biedt mogelijkheden voor onze dolfijnen."



Het nieuws betekent een grote overwinning voor dierenactivisten die al jaren demonstreren tegen de shows. Waarom stopt men er juist nu mee? "We hebben er lang over nagedacht. 50 procent van de bezoekers kwam om de dolfijnen te zien. Maar we zijn een attractiepark, geen dierenpark. Met deze beslissing willen we ons concentreren op onze kernactiviteit."



Verzorgers

Kremer benadrukt dat de dolfijnen en zeeleeuwen altijd uitstekend behandeld zijn. Voor de verzorgers en andere medewerkers van het dolfinarium worden nieuwe functies binnen het bedrijf gezocht.



Het theater zal in de toekomst gebruikt worden voor voorstellingen zonder dieren. "Het is een prachtig openluchttheater met tweeduizend zitplaatsen", aldus de directeur. "Daar gaan we een nieuwe watershow presenteren."



Harderwijk

Parc Astérix wil op zaterdag 3 april weer opengaan. Het pretpark is onderdeel van de Franse groep Compagnie des Alpes, net als onder meer Walibi Holland en Walibi Belgium. Tot 2015 hoorde het Dolfinarium in Harderwijk daar ook bij. Tegenwoordig is dat park eigendom van de Spaanse groep Aspro Parks.













