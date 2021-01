Efteling

Alle dj's vertrekken bij radiostation Efteling: alleen nog non-stop muziek

De Efteling zet het mes in Efteling Kids Radio. Er blijft nog maar weinig over van het officiële radiostation van het attractiepark. Alle gepresenteerde programma's op de zender worden per april geschrapt, bevestigt een voorlichter aan Looopings.



Op die manier wordt Efteling Kids Radio een station met non-stop muziek. "De focus zal nog meer op muziek voor jonge kinderen komen te liggen en liveshows gaan uit de programmering", verduidelijkt de woordvoerder. "Aankomende periode wordt die invulling concreter gemaakt."





Efteling Kids Radio werd in 2008 gelanceerd als Efteling Radio. In 2015 volgde een naamswijziging. De programma's worden gepresenteerd door Arnoud Schellenberg, Mayoni Oosterhoff, Tessa Mol, Mark van Poppel en Marjolein Vos-Monsieurs. Lieke de Kok treedt op als inval-dj. Afgelopen najaar won het station nog de Online Radio Award 2020.



Vervallen

Er wordt afscheid genomen van de diskjockeys. "De bestaande functies zullen vervallen. We kijken naar mogelijkheden voor een herplaatsing." Volgens de Efteling heeft de beslissing niets te maken met de coronacrisis. "Dit stond al enige tijd op de planning." Van bezuinigingen zou überhaupt geen sprake zijn. "Het gaat om een nieuwe opzet voor dit marketingkanaal."



Toch komt het nieuws behoorlijk onverwachts. "En dan te bedenken wat we nog aan ideeën op de plank hebben liggen", schreef Schellenberg enkele maanden geleden nog enthousiast op LinkedIn. "Wat mij betreft moet het beste nog komen", liet dj en technicus Van Poppel toen weten.



Horecawerk

Schellenberg is ook actief als zendermanager en manager van het Efteling-YouTube-kanaal. Daarnaast is hij de vaste voice-over van het park, bijvoorbeeld voor showaankondigingen. Oosterhoff combineerde haar dj-klussen met horecawerk in het park.



De studio van Efteling Kids Radio bevindt zich boven de kaartcontrole in entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Wat daarmee gaat gebeuren, is nog niet bekend.

