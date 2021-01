Efteling

Notitieboekje voor Efteling-bezoekers: streep bezochte attracties af

Nooit meer een attractie missen tijdens een dagje Efteling? Het attractiepark verkoopt vanaf nu notitieboekjes waarin bezoekers kunnen afstrepen welke attracties ze al bezocht hebben. Daarvoor werkt de Efteling samen met de firma WIJCK.



WIJCK staat bekend om producten met abstracte lijntekeningen van bekende steden en gebouwen. Nu is er ook een Efteling-lijn, met een poster, een tas en een handgebonden boekje van 21 bij 13 centimeter.





Op de voorkant van het notitieboekje prijkt entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Aan de binnenzijde is een gestileerde plattegrond van de Efteling te vinden, plus de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te noteren.



Parkshows

De afstreeplijst bevat 28 Efteling-attracties. Alleen speeltuinen en de Stoomcarrousel ontbreken. Verder worden de parkshows vermeld. Ook is het mogelijk om gespeelde spellen in de Game Gallery af te vinken.



Het tachtig pagina's tellende souvenirtje is voor 12,50 euro te bestellen in de online webwinkel van de Efteling. Die blijft in de lucht zolang het park gesloten is vanwege de coronamaatregelen.





