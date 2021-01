Game

Miljoenen kijkers voor sadistisch horrorpretpark: 'Sterftekans van 99,9 procent'

Wie heeft er vroeger geen poppetjes in het water gegooid en achtbanen laten crashen in RollerCoaster Tycoon? Een sadistische gamer doet oude tijden herleven. Hij laat zien dat dergelijke barbaarse praktijken anno 2021 nog steeds goed mogelijk zijn in de nieuwe generatie pretparkspellen.



Josh van YouTube-kanaal Let's Game It Out kijkt hoe ver hij kan gaan met het kwellen van virtuele bezoekers in de game Parkitect. Dat leverde een lachwekkend filmpje op van twintig minuten, dat in anderhalve week tijd al bijna 4,5 miljoen keer bekeken is.





De videomaker spreekt over een "sterftekans van 99,9 procent". Hij zet onder meer vlammenwerpers, vuurwerk, lava, torenhoge prijzen en een hels kabaal in om de gasten te folteren. Natuurijk mogen de misselijkmakende thrillrides en onmenselijk gruwelijke rollercoasters niet ontbreken.



Parkitect, gelanceerd in 2018, heeft veel weg van een moderne driedimensionale versie van de klassieke RollerCoaster Tycoon-spellen. Vorig jaar leefde de youtuber zich al uit in pretparkgame Planet Coaster.

