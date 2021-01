GaiaZOO

Sneeuwval zorgt voor veel schade in dierenpark GaiaZOO: vogels ontsnapt

Zware sneeuwval heeft vannacht voor flinke schade gezorgd in de Limburgse dierentuin GaiaZOO. Verschillende volières raakten zwaar beschadigd, meldt het park op social media. Medewerkers zijn uren bezig geweest met het vangen van de vogels.



"Hoewel de degelijke constructies al jarenlang extreme weersomstandigheden hebben doorstaan, bleek de hevige sneeuwval in combinatie met de vroeg intredende dooi tot extreme belasting te hebben geleid", laat GaiaZOO weten.





ZIE OOK: Brandweer moet uitrukken voor vastzittende roofvogel in GaiaZOO



Door de schade wisten twee duiven en één tureluur te ontsnappen. "De hoop is dat die nog terugkeren." Alle overige vogels bevinden zich inmiddels weer in hun binnenverblijven.



Vale gieren

De volières met onder meer vale gieren en oehoes zijn onherstelbaar beschadigd geraakt. "Die zullen in de komende maanden herbouwd moeten worden." De schade aan de flamingovolière is waarschijnlijk makkelijker te herstellen. "Zodat de grote groep weer snel naar buiten kan."



In GaiaZOO leven enkele honderden flamingo's: de grootste flamingokolonie in een Europese dierentuin. En de vogels uit de andere volières? "Er zal mogelijk een tijdelijk onderkomen bij collegadierentuinen worden gezocht."









ZIE OOK: Honderden flamingo's verkennen nieuw verblijf in GaiaZOO