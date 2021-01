Efteling

Luchtbeelden: Efteling-attractie Polka Marina is verdwenen

De Efteling heeft familieattractie Polka Marina volledig afgebroken. Dat is te zien op luchtbeelden gemaakt door een fan. De nostalgische bootjesmolen was eind november voor het laatst operationeel. In december werd begonnen het weghalen van de attractie uit 1984.



Toen lekten foto's uit van het verwijderen van de gigantische walvis die bijna 37 jaar het hart van de molen vormde. Inmiddels is van Polka Marina niets meer over, zo blijkt uit de dronebeelden. Wat rest is een grote zandvlakte.





Die wordt de komende tijd bestraat, waardoor tussen de Game Gallery en horecacomplex Station de Oost een gigantisch plein ontstaat. Verder heeft de Efteling voorlopig geen grote plannen met het gebied. Wat er met de walvis gaat gebeuren, is nog niet bekend.



Nieuwe attractie

Even verderop, bij De Vliegende Hollander, wordt wel gewerkt aan een nieuwe attractie. Daar opent komende zomer het speelgebied Nest, een investering van 2 miljoen euro. Enkele houten constructies staan al overeind.













