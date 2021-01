Walibi Holland

Walibi Holland maakt plannen voor 2022 bekend

Terwijl pretparkfans reikhalzend uitkijken naar de start van seizoen 2021, houdt Walibi Holland zich achter de schermen al bezig met het jaar erna. Voor 2022 staat opnieuw een renovatieproject op de planning. Dat onthulde directrice Mascha van Till vanmiddag tijdens een online bijeenkomst voor medewerkers.



In 2022 wordt wederom een themagebied in het attractiepark opgeknapt, namelijk de Zero Zone. Daar staan achtbaan Lost Gravity, waterbaan Crazy River, virtualreality-beleving NeuroGen, kinderachtbaan Drako, frisbee The Tomahawk en trein Walibi Express.





"Dat is natuurlijk wel een heel groot gebied", aldus van Till. "De look en feel gaat veranderd worden. Het wordt echt een heel gaaf thema, al zeggen we het zelf." Daarbij wordt voortgeborduurd op het thema van Lost Gravity, waar een vreemd verschijnsel ervoor gezorgd heeft dat de zwaartekracht zoek is.



Wild Wild West

Tot de komst van de achtbaan in 2016 heette het gebied Wild Wild West. "We wisten al dat het Zero Zone zou worden, ooit", zegt de directrice. "Lost Gravity is al in dat thema neergezet."



Walibi kondigde in 2018 een groot meerjarenplan aan met de naam Festivalization, waarbij de gebieden in het park één voor één een nieuw thema krijgen. Daarbij laat men zich inspireren door "de stijl van verschillende grote steden en festivals". Sindsdien kwamen de Main Street (2018), Wilderness (2019) en Speed Zone (2020) aan de beurt.



Los Sombreros

Op dit moment wordt Exotic vernieuwd, met attracties als hangende achtbaan Condor, wildwaterbaan El Rio Grande en hoedenmolen Los Sombreros. Als straks ook de Zero Zone gemoderniseerd is, blijven alleen kindergebied Walibi Play Land en parkdeel W.A.B Plaza nog over.





