Walibi Holland

Opknapbeurt Walibi-restaurant wordt na zeven jaar overgedaan

Walibi Holland kan af en toe behoorlijk wispelturig zijn. In 2014 investeerde het pretpark in een flinke opknapbeurt van snackrestaurant Haciënda. Nu, zeven jaar later, is het kennelijk alweer tijd voor een nieuw uiterlijk. Haciënda wordt deze winter opnieuw onder handen genomen.



Dat heeft Walibi-directrice Mascha van Till zaterdagmiddag laten zien in een livestream voor personeel. Ze maakte een wandeling door themagebied Exotic, dat momenteel vernieuwd wordt. Wildwaterbaan El Rio Grande, hoedenmolen Los Sombreros en achtbaan Condor krijgen een nieuw uiterlijk.





ZIE OOK: Opknapbeurt voor attractie Walibi Holland: 'Voorproefje op volgend jaar'



Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan horecacomplex Haciënda. Van Till zegt er "superblij" mee te zijn. "Het heeft een hele gave buitenkant, de binnenkant is ook echt supermooi. Ook de zijkant wordt natuurlijk meegenomen. Het is nog lang niet klaar. Er komen nog hele grote letters op." Op de gevel wordt ook een zogeheten trompe-l'oeil aangebracht, een muurschildering met gezichtsbedrog.



Mintgroen

In 2014 werd Haciënda ook al gerenoveerd en in de verf gezet, eveneens onder leiding van Van Till. Klaarblijkelijk was ze na zeven jaar toch niet meer zo tevreden over het resultaat. Opvallend is dat destijds ongeveer dezelfde kleuren werden gebruikt als nu, maar dan op andere plekken: oranje, geel en mintgroen.



De directrice vertelde tijdens de virtuele rondleiding blij te zijn dat het gebied weer "flink gepimpt" wordt. "Het is een groot gebied, dus het kost behoorlijk wat centen", liet ze weten. "Maar oh, wat wordt dat gaaf."













ZIE OOK: Walibi Holland neemt wildwaterbaan El Rio Grande onder handen