Walibi Belgium

Video: Walibi Belgium test hoogste en snelste achtbaan van de Benelux

Pretparkfans kunnen hun vingers aflikken bij nieuwe beelden van mega coaster Kondaa in Walibi Belgium. De hoogste en snelste achtbaan van de Benelux wordt momenteel volop getest. Een YouTube-video van een fansite verraadt hoe een ritje precies verloopt.



Vorige maand bracht Walibi zelf al een filmpje naar buiten van een testrit. Daarbij werd een deel van het baanverloop weggelaten. De nieuwe video, gefilmd vanaf de openbare weg, geeft wel een volledig beeld.





Kondaa, gebouwd door fabrikant Intamin, is 50 meter hoog. De topsnelheid bedraagt volgens Walibi tussen 113 en 115 kilometer per uur. Een openingsdatum is nog niet bekend.



Negende

Het is de negende achtbaan in het park, na Psyké Underground (1982), Calamity Mine (1992), Vampire (1999), Weerwolf (2001), Cobra (2001), Pulsar (2016), Tiki-Waka (2018) en Fun Pilot (2019).

