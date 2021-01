Walibi Holland

Walibi Holland voor de rechter vanwege gruwelijk ongeluk: 'We gaan er met buikpijn naartoe'

Walibi Holland moet zich deze week verantwoorden voor de rechter vanwege een dramatisch ongeluk. In 2018 raakte een toen 13-jarig meisje ernstig gewond tijdens een ritje op de kartbaan in het pretpark. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Walibi van zwaar lichamelijk letsel door schuld.



Het incident vond plaats op Bevrijdingsdag, 5 mei 2018. Het haar van het slachtoffer kwam vast te zitten in de roterende delen van een kart. Daardoor liep ze een volledige scalpeerverwonding op aan de behaarde hoofdhuid. Het dragen van een helm was niet verplicht.





ZIE OOK: Rechtszaak over kart-ongeluk Walibi Holland begint in januari 2021



Volgens het Openbaar Ministerie is Walibi nalatig geweest, door onvoldoende bezig te zijn met de veiligheid van de karts en door niet te voldoen aan wetgeving op het gebied van attracties.



Ons verhaal

Walibi-directrice Mascha van Till betwist dat, vertelde ze afgelopen weekend in een online vraaggesprek met personeel. "Het punt is dat er een aantal dingen gezegd worden die we niet gedaan zouden hebben als Walibi, maar die zijn wel gedaan. Dus daarom vind ik het gewoon heel belangrijk dat we ons verhaal doen."



Ze gaat er naar eigen zeggen met een rotgevoel heen. "Een rechtszaak is vervelend. Dat is heel naar, in eerste instantie voor het meisje. Maar wij gaan er ook met buikpijn naartoe. Ik met name."



Gruwelijk

Waar komt dat gevoel vandaan? Van Till: "Wat ik er moeilijk aan vind, is dat wij ieder moment van de dag alles op alles zetten om het park veilig te opereren. Dan is het gruwelijk dat er zo'n ongeval is gebeurd." Ze zei verder te hopen dat het meisje "goed herstelt". Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.



Sinds het ongeval is de kartbaan - met karts van de Duitse fabrikant RiMO - niet meer open geweest. Wat er in de toekomst met de locatie gaat gebeuren, is niet duidelijk. Bij het opknappen van het bijbehorende themagebied Speed Zone in 2020 bleef de betaalattractie onaangetast.



Heropenen

De Walibi-directrice sprak in 2019 nog de intentie uit om de kartbaan te heropenen. "Maar alleen als-ie veilig is." Een woordvoerster van het park wil verder niets over de zaak kwijt. Ook Walibi's advocaat beantwoordt er geen vragen over.

ZIE OOK: Walibi Holland presenteert vernieuwd themagebied Speed Zone