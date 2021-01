Bellewaerde

Belgisch pretpark vernoemt giraf naar Amerikaanse vicepresident

Een pasgeboren giraf in het Belgische attractie- en dierenpark Bellewaerde krijgt de naam Kamala. Het dier is vernoemd naar Kamala Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten. Zij werd woensdag beëdigd, ongeveer tegelijk met de geboorte van de giraf.



"De geboorte, die gebeurt terwijl de moeder rechtop staat, is vlot en op natuurlijke wijze verlopen", meldt Bellewaerde. "Het jong stelt het goed." Kamala is 183 centimeter lang. Ze weegt 58 kilo.





De naam past goed bij het dier, vindt dierenarts Melissa Nollet. "We merken dat het girafje zeer alert en nieuwsgierig is. Ze heeft duidelijk een vechtlust en is een sterke dame. Hierdoor vonden we het meer dan logisch om het girafje de naam Kamala te geven." Ze spreekt over "twee belangrijke gebeurtenissen op één dag".



Twitter

Op social media hoopt het park de aandacht van de vicepresident zelf te vangen. "My caretakers named me Kamala, since I was born the same day you've took the oath as vice president", staat in een Twitter-bericht gericht aan Harris. "I hope we can meet each other one day."



Voorlopig zal de babygiraf in de binnenstal blijven. Bij een buitentemperatuur van minimaal 15 graden kan het jong de savanne gaan ontdekken. Naast het kalfje wonen er drie rothschildgiraffen in Bellewaerde: vader Kito, moeder Simone en hun in 2019 geboren jong Safiya. In het wild wordt de diersoort bedreigd.









