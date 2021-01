Plopsaland De Panne

Studio 100-baas Gert Verhulst kritisch over nieuw Plopsaland-hotel

Het nieuwe Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne, dat binnenkort opengaat, heeft zeer kritisch testpubliek over de vloer gehad. Niemand minder dan Studio 100-baas Gert Verhulst mocht onlangs alvast een nachtje proefslapen in het hotelcomplex 25 miljoen euro. Daarbij had hij opvallend veel aan te merken.



"Als je je eigen hotel hebt, ik ben toch voor een deeltje eigenaar daarvan, dan wil je dat toch wel eens getest hebben als dat opengaat", vertelde Verhulst donderdagavond in een aflevering van zijn eigen reallifesoap De Verhulstjes op de Belgische zender VIER.





Samen met zoon Viktor, dochter Marie en vrouw Ellen Callebout bleef hij slapen in een hotelkamer die in het teken staat van tv-serie F.C. De Kampioenen. De veeleisende testslapers waren onder de indruk van het thema, maar kwamen wel met een lange lijst met verbeterpunten.



Ongezellig

Vader Verhulst hield alle kritiekpunten bij in een document op zijn iPad. Daarin was onder meer te lezen: "Jammer van de wc-deur die tegen de badkamerdeur draait." De verlichting omschreef hij als "te fel en ongezellig". "Jammer dat het niet dimbaar is."



Het gebrek aan ruimte stootte de Studio 100-directeur ook tegen de borst. "Het is een zespersoonskamer, maar daarvoor is er veel te weinig kastruimte, denk maar aan valiezen, (dikke) jassen in de winter, kleren, enzovoort. Ook maar twee legplanken in de nis (kan veel meer)."



Gevaarlijk

En daar bleef het niet bij. "Gordijnen moeten aan de kant van de deurlijsten vastgemaakt worden, nu schuiven ze opzij als je ze dichttrekt." Verhulst maakte zich verder zorgen over de aanwezigheid van een echte voetbal in de kamer, waar kinderen mee kunnen spelen. "De echte voetbal die er ligt is leuk, maar gevaarlijk. Elk kind gaat uiteraard willen voetballen, met alle gevolgen van dien..."



In de reallifesoap was te zien hoe zoon Viktor en dochter Marie het niet konden laten om een potje te voetballen in de kamer. Daarbij misten ze het meubilair en een lamp op een haar na. "Ik was echt verbaasd dat er geen gat in het plafond zat", aldus vader Verhulst.



Fragiel

De conclusie? "Over heel de lijn vrees ik dat alles een beetje te fragiel is."



Plopsaland heeft in ieder geval nog genoeg tijd om verbeteringen door te voeren. De opening van het hotel had op 23 oktober plaats moeten vinden. Door de coronamaatregelen in België is het hotel echter nog geen dag geopend geweest. Op dit moment wordt uitgegaan van een opening op 13 februari.

















