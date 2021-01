Europa-Park

Europa-Park werkt aan 'restaurant van de toekomst': eten wordt een attractie

Europa-Park is bezig met de ontwikkeling van het "restaurant van de toekomst". In de buurt van het Zuid-Duitse attractiepark wordt een hypermodern restaurantcomplex gebouwd waar eten een attractie wordt: Eatrenalin. Men combineert multimedia-effecten met transportsystemen van huisleverancier Mack Rides.



Europa-Park-directielid Thomas Mack spreekt over een "innovatief gastronomisch concept". "Dankzij de geavanceerde combinatie van gastronomie, media en bewegende zitplaatsen ontstaat een compleet nieuwe interactieve en informatieve eetbeleving. Wereldwijd bestaat er nog niets zoals dit."





Voor Eatrenalin werkt het pretpark samen met cateringbedrijf Marché International. "Na het beleven van het fantastische flying theater Voletarium dacht ik: kan zo'n emotionele ervaring gecombineerd worden met gastronomie?", vertelt Marché-directeur Oliver Altherr. "We willen gasten meenemen op een reis waarbij al hun zintuigen geprikkeld worden."



Ontwerpen

In een nieuw boek over Europa-Park, dat deze maand uitkwam, staan de eerste ontwerpen voor Eatrenalin. "Het restaurant teleporteert gasten als het ware naar plekken waar ze altijd al heen wilden gaan, maar misschien nooit heen kunnen gaan", luidt de begeleidende tekst.



De eerste vestiging van het futuristische restaurant - gelegen tussen Europa-Park en waterwereld Rulantica - gaat naar verwachting komend najaar open. Daarna moet het merk wereldwijd uitgerold worden, met vestigingen in wereldsteden als New York en Tokio.





























