Attractiepark Toverland

Toverland ziet toekomst met vertrouwen tegemoet ondanks financiële tegenvallers

Door de coronacrisis steeg de schuld van Toverland en werden gemaakte afspraken met de bank niet gehaald, maar de directie kijkt nog steeds met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit het nieuwste jaarverslag van het Limburgse attractiepark, waarin de financiële cijfers van 2020 toegelicht worden.



Die vallen flink tegen vanwege de coronaproblematiek, zo werd al in januari bekendgemaakt. Toverland noteerde een nettoverlies van 2,85 miljoen euro. Door verschillende sluitingen daalde het bezoekersaantal met 38 procent. Die tegenslagen vertalen zich ook door in de andere jaarcijfers.

De totale schuld van het park steeg van 46,5 miljoen euro naar 48,3 miljoen euro. Met de bank was vóór de uitbraak van het coronavirus afgesproken dat de net debt/EBITDA-ratio, die de verhouding aangeeft tussen de inkomsten en de schuldenlast, moest dalen van 6,63 in 2019 naar 6,25 in 2020.



Kasstroom

Door de financiële problemen steeg dat getal het afgelopen jaar echter explosief naar 14,8. De operationele kasstroom, die 6,6 miljoen euro had moeten bedragen, kwam in 2020 uit op nog geen 3 miljoen euro.



In het jaarverslag wordt gemeld dat de ratio's "volledig uit balans zijn geraakt" door toedoen van "de bijzondere situatie door corona". "De bank heeft aangegeven hier geen consequenties aan te verbinden en ruimte te geven om te herstellen."



Extra coronalening

De Toverland-directie maakt zich geen zorgen. Dankzij steunmaatregelen van de overheid, een extra coronalening, een lening van moederbedrijf Gelissen Group en het uitstellen van aflossingen met een half jaar wordt de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd, zo valt te lezen in het document.



"Het was vanwege corona een slecht jaar, maar door de overheidsmaatregelen en extra financiering is de liquiditeit op peil gebleven", luidt de conclusie. "De liquiditeitspositie van Toverland is op het einde van 2020 dan ook heel goed te noemen."



Investeringen

Het totale saldo van de liquiditeiten op de balans bedroeg eind vorig jaar 884.000 euro. Aanvullend heeft het park de beschikking over een krediet van 2 miljoen euro. "Waarmee duidelijk is dat de continuïteit niet in gevaar is." In 2021 vinden geen grote investeringen plaats. "En de aflossingen van leningen zijn beperkt en prima haalbaar uit de cashflow."



Corona zorgt nog voor veel onzekerheid voor de komende periode. 2021 wordt "een uitdagend jaar", waarin rente- en aflossingsverplichtingen in ieder geval nagekomen kunnen worden. Wel is er sprake van "materiële onzekerheid ten aanzien van de continuïteit van de organisatie", omdat niet duidelijk is tot wanneer de crisis gaat duren.