Attractiepark Toverland

Toverland laat zich niet afremmen door coronacrisis: 'Volop nieuwe uitbreidingsplannen'

Toverland laat zich niet uit het veld slaan door de coronapandemie. Hoewel seizoen 2020 werd afgesloten met een flinke dip in de bezoekersaantallen en een verlies van bijna 3 miljoen euro, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de komst van nieuwe attracties. Van uitstel is geen sprake, belooft de directie.



Waar andere pretparken in binnen- en buitenland vanwege de crisis op de rem trappen, kiest Toverland voor een andere strategie. "De ontwikkeling van Toverland op de langere termijn gaat gewoon door", zegt een woordvoerster.





ZIE OOK: Miljoenenverlies voor Toverland in 2020: 'Ongelofelijke financiële klap'



Wat houdt dat precies in? "Op dit moment wordt er volop gewerkt aan nieuwe uitbreidingsplannen", vult algemeen directeur Jean Gelissen jr. aan. "De coronacrisis en al haar gevolgen zijn geen aanleiding tot het uitstellen van de realisatie van geplande uitbreidingen."



Wing coaster

Toverland wil dus gewoon blijven investeren als vanouds. De laatste grote uitbreiding vond plaats in 2018. Toen stak men 35 miljoen euro in het nieuwe entreegebied Port Laguna en themagebied Avalon, met boottocht Merlin's Quest en wing coaster Fenix.



De Toverland-directie heeft altijd geroepen dat er binnen afzienbare tijd een Toverland-hotel moet komen. Toch liggen intern momenteel ook concrete plannen voor nieuwe attracties op tafel, vertellen ingewijden aan Looopings. De voorlichtster wil daar nog niets over kwijt.

ZIE OOK: Toverland wil camping van mei tot september 2021