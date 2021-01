Attractiepark Toverland

Onzekerheid over voorjaarsopening Toverland: 'De intentie is er'

Komt er dit jaar een zogeheten Pre-season in Toverland? Vorig jaar was het Limburgse attractiepark voor het eerst al volledig geopend op sommige dagen in februari en maart, in de aanloop naar de seizoensopening eind maart. Het is nog maar de vraag of dat dit jaar ook gaat gebeuren.



Alles valt of staat bij de coronamaatregelen, vertelt een Toverland-woordvoerster aan Looopings. "Wij weten helaas niet hoe het coronavirus zich ontwikkelt en wanneer de pretparken weer open mogen", zegt ze. "Wat wij wél zeker weten, is dat Toverland opengaat zodra het weer mag."





Als dat vóór eind maart is, gaat het Pre-season door. "De intentie is er zeker." In dat geval zijn alle themagebieden al geopend in de weekenden van februari en maart, plus de voorjaarsvakantie van zaterdag 13 tot en met zondag 21 februari.



Land van Toos

"We hopen natuurlijk dat dat doorgaat", aldus de voorlichtster. Op doordeweekse dagen buiten de vakantie zijn zoals gebruikelijk alleen de overdekte gedeeltes Land van Toos en Wunderwald toegankelijk. De officiële seizoensstart staat gepland voor zaterdag 27 maart.



Vooralsnog duurt de landelijke lockdown tot en met 9 februari, zodat Toverland op 10 februari de poorten weer kan openen. De kans is echter levensgroot dat de huidige maatregelen verlengd worden.

