Miljoenenverlies voor Toverland in 2020: 'Ongelofelijke financiële klap'

2020 had een droomjaar moeten worden voor Toverland, maar door de coronacrisis viel die droom in duigen. Het Limburgse attractiepark noteerde afgelopen seizoen een nettoverlies van 2,85 miljoen euro, zo maakt de directie vandaag bekend. Het bezoekersaantal daalde met 38 procent ten opzichte van een jaar eerder.



Er werden 534.000 bezoekers verwelkomd, ten opzichte van 862.000 in 2019. Daarmee is Toverland wat betreft bezoekersaantallen afgezakt naar het niveau van elf jaar geleden. Eigenlijk had het park voor 2020 een stijging in gedachten, vertelde algemeen directeur Jean Gelissen jr. in het voorjaar.





Maar door de uitbraak van het coronavirus bleef Toverland dicht op 85 van de geplande openingsdagen. Twee grote evenementen werden geschrapt en het halloweenseizoen kon slechts gedeeltelijk doorgaan.



Effecten

"Ook merkten we de effecten van het coronavirus in het uitblijven van boekingen van scholen en groepen en werden er bijna geen bedrijfsfeesten georganiseerd", aldus Gelissen jr.



In 2019 boekte Toverland nog een nettowinst van 137.720 euro. Het verlies van bijna 3 miljoen euro in 2020 noemt de directeur "een ongelofelijke financiële klap". Toch vreest hij niet voor een faillissement. "We hebben de bedrijfsvoering dusdanig ingericht dat de continuïteit van Toverland gegarandeerd is."

